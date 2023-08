José Luis Perales desmenteix la seva defunció: "Estic més viu que mai"

CONCA, 7 ago. (EUROPA PRESS) -

Diversos comptes de Twitter i portals coneguts per la difusió de 'fake news' han causat alarma a Conca per informar de la mort del cantautor José Luis Perales, extrem que ha estat desmentit pel propi cantant.

"Us parlo des de Londres, un lloc meravellós on he passat uns dies amb els meus fills i amb la meva dona. Algú, amb mala idea, ha dit que m'he mort, i estic més viu que mai, més feliç que mai, i demà ja ens estarem veient a Espanya", ha dit a través de Twitter en un missatge recollit per Europa Press.