José Antonio González, nou coordinador de Sarcomes de l'Associació Espanyola de Cirurgia

BARCELONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
El doctor José Antonio González, facultatiu especialista en Cirurgia General a l'Hospital Sant Pau de Barcelona, ha estat nomenat nou coordinador de la secció de Sarcomes de l'Associació Espanyola de Cirurgia (AEC).
Aquest nomenament reconeix la seva trajectòria acadèmica i tasca docent i el seu "compromís amb l'especialitat", on continuarà impulsant el desenvolupament científic i formatiu en l'àmbit de la cirurgia del sarcoma, informa l'AEC en un comunicat aquest dilluns.
Segons González, el tractament dels pacients amb sarcoma abdominal "representa un gran repte per a la sanitat, especialment per als cirurgians generals, en ser una malaltia que únicament té una cirurgia òptima al primer intent com a tractament curatiu".