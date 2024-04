José Andrés demana a Israel "aturar les matances indiscriminades" per la mort d'uns 5 treballadors de la seva ONG

El xef espanyol es mostra "desconsolat" per la pèrdua d'"àngels" amb els quals va servir a altres països



El xef espanyol José Andrés, fundador de l'ONG World Central Kitchen, ha demanat a Israel "aturar les matances indiscriminades" després de la mort d'almenys cinc treballadors humanitaris de la seva organització en un bombardeig de l'Exèrcit israelià contra el seu vehicle a la governació gaziana de Deir Al-Balah.

"World Central Kitchen ha perdut avui a diversos dels nostres germans i germanes en un atac aeri de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) a Gaza. Estic desconsolat i afligit per les seves famílies i amics i per tota la nostra família WCK. (...) El Govern israelià ha de posar fi a aquesta matança indiscriminada", ha publicat el xef en el seu compte de la xarxa social X, abans Twitter.

"Aquestes són persones (àngels) amb les quals vaig servir a Ucraïna, Gaza, Turquia, el Marroc, Bahames, Indonèsia. No són persones sense rostre... no són persones sense nom", ha afegit.

A més, ha instat a les autoritats israelianes a "deixar de restringir l'ajuda humanitària" cap a l'enclavament, a deixar "de matar a civils i cooperants" i a "deixar de fer servir els aliments com a arma". "No més pèrdues de vides innocents. La pau comença amb la nostra humanitat compartida. Ha de començar ara", ha agregat el xef.

Aquestes declaracions han arribat després que mitjans palestins hagin publicat informacions sobre la mort d'almenys cinc treballadors de World Central Kitchen. Entre els morts hi ha un ciutadà britànic, un de polonès i un d'australià, sense que fins al moment s'hagin donat més detalls sobre aquest tema, segons recull el diari palestí 'Filastín'.

Per la seva banda, l'ONG ha reconegut les morts, assegurant que es tracta d'una "tragèdia" i que els treballadors humanitaris "mai haurien de ser un objectiu".

Els membres de World Central Kitchen es trobaven a l'enclavament palestí en el context de la missió humanitària iniciada junt amb l'ONG Open Arms per establir un corredor humanitari marítim entre Xipre i la Franja davant les enormes dificultats a les quals s'enfronten les operacions per a l'entrada d'ajuda per terra.