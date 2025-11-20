Jorge Rodríguez, nou gerent de Vithas Lleida

LLEIDA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
Jorge Rodríguez González ha estat nomenat gerent de l'Hospital Vithas Lleida i del seu centre mèdic associat per "liderar l'estratègia de futur de tots dos centres i impulsar la seva consolidació" dins el creixement del grup a Catalunya.
Rodríguez ha destacat el potencial de l'Hospital Vithas Lleida, que a més "es veurà impulsat amb la posada en marxa de l'Hospital Vithas Barcelona", i ha insistit en la complementarietat dels dos centres, informa el grup aquest dijous en un comunicat.
Ha estat director Assistencial i director d'Infermeria de Vithas Lleida; és infermer de professió; màster en Formació del Professorat i formació especialitzada en Urgències, Emergències i Quiròfan, i la seva trajectòria combina experiència clínica, direcció assistencial i lideratge organitzatiu en hospitals d'Espanya i el Regne Unit.