Jordi Torrents, nou director artístic de la Fundació Òpera a Catalunya

Jordi Torrents s'ha convertit aquest dimecres en el nou director artístic de la Fundació Òpera a Catalunya (FOC), prenent el relleu a Mirna Lacambra, que portava en el càrrec 42 anys, informa l'entitat en un comunicat aquest dijous.

És vicepresident de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell (Barcelona) des de 2019, té una llarga trajectòria com a divulgador en l'àmbit de l'òpera i des de 2010 és el presentador del programa i pódcast 'Parlem d'Òpera'.

Torrents ha assegurat que comença en el càrrec amb molta il·lusió i ha apostat "per seguir fent repertori, però, sobretot, per introduir nous títols que no s'hagin fet mai o molt poc".