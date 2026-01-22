Jordi Savall guanya el Premi Ernst von Siemens de Música 2026

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
El músic Jordi Savall ha estat reconegut amb el Premi Ernst von Siemens de Música 2026, considerat el 'Premi Nobel de la música' i un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria musical.
Savall esdevé el primer músic català a rebre aquesta distinció i el segon espanyol, ja que el 1985 va ser distingit Andrés Segovia, informa aquest dijous la Fundació Jordi Savall en un comunicat.
El guardó ha reconegut figures com els directors Herbert von Karajan, Claudio Abbado i Daniel Barenboim, els compositors Benjamin Britten i Leonard Bernstein i els músics Mstislav Rostropóvitx i Yehudi Menuhin.
El jurat del premi reconeix una vida dedicada a la interpretació, la recerca i la difusió de la música històrica, a més del seu compromís constant amb la formació, el diàleg intercultural i els valors humanistes.
La Fundació Ernst von Siemens ha destacat la contribució decisiva de Savall com a intèrpret, director, pedagog i ambaixador cultural, a banda del seu paper fonamental en la recuperació, preservació i projecció internacional del patrimoni musical europeu.
Amb aquest nou reconeixement, Savall suma aquest premi a guardons com el Premi Léonie Sonning, el Grammy Award, el títol com a membre honorari de la Royal Philharmonic Society, a més del seu nomenament a la Unesco com a Artista per la Pau.
La cerimònia de lliurament del Premi Ernst von Siemens de Música 2026 tindrà lloc el 23 de maig al Prinzregententheater de Múnic (Alemanya) i inclourà un concert especial a càrrec de les formacions de Savall Hespèrion XXI i La Capella Reial de Catalunya.