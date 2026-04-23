Publicat 23/04/2026 13:42

Jordi Roca creu que la gent encara consumeix llibres de cuina

El cuiner Jordi Roca
Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -

El cuiner català Jordi Roca ha signat el llibre 'Coses de casa' aquest Sant Jordi a Barcelona i ha considerat que la gent encara prefereix aprendre a cuinar a través de receptes escrites en un llibre.

En unes declaracions a Europa Press ha explicat que és la segona vegada que signa per Sant Jordi després de publicar 4 llibres de cuina: "És meravellós, els carrers estan plens", ha dit Roca, que s'ha mostrat molt feliç.

Ha subratllat que a la gent li agrada veure les receptes ben explicades, tocar el llibre i veure les fotos del resultat final, i ha instat els més joves a comprar el seu llibre per aprendre.

