Jordi Roca converteix 'El far del sud' de Sopa de Cabra en un gelat

GIRONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
El pastisser Jordi Roca, d'El Celler de Can Roca, ha convertit la cançó 'El far del sud' de Sopa de Cabra en un gelat amb el mateix nom i n'ha fet una versió electrònica per commemorar els 40 anys de la banda gironina.
Jordi Stone (l'alter ego musical del pastisser) ha publicat una versió ballable del tema, en el qual ha fet servir estris de cuina per crear alguns ritmes del remix com el so d'una batedora o d'un ganivet tallant fruita, informa la banda en un comunicat.
El gelat, que es posarà a la venda durant un mes a les gelateries Rocambolesc de Girona i Barcelona, és de llet de cabra amb melmelada de figa aromatizada amb fulla de figuera.