Jordi Prat i Coll tanca el Festival Grec amb l'espectacle musical 'For Evita'

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El director i dramaturg Jordi Prat i Coll signa l'espectacle musical 'For Evita. Una astracanada musical', que aborda la figura de qui va ser la primera dama de l'Argentina entre 1945 i 1952 i que es podrà veure el 27 i 28 de juliol al Teatre Grec com a tancament del Festival Grec de Barcelona.

Andreu Gallén --que també signa la direcció musical--, Ivan Labanda, Anna Moliner i Jordi Vidal formen l'elenc d'actors i comparteixen escenari amb vuit ballarins, set músics i el cor Musicals' Choir, que interpretaran temes de Raffaella Carrà, Núria Feliu i Violeta Parra, entre d'altres, informa el festival en un comunicat aquest divendres.

Així, el muntatge rendeix tribut a Perón (1919-1952), un dels personatges "imprescindibles per parlar de la història recent de l'Argentina i que, malgrat els anys que han passat des que va morir, el 1952, encara no hi ha un consens sobre la seva figura".

És una adaptació de 'Requiem for Evita', una peça del mateix Prat i Coll estrenada el 2016, guanyadora del Premi Teatre Barcelona al Millor Musical i finalista dels Premis BBVA el 2017, i que aquesta vegada hi ha incorporat els ballarins i el cor.

Amb vint anys d'experiència, el dramaturg ha dirigit 'La Rambla de les floristes', de Josep Maria de Sagarra; 'El público', de Federico García Lorca i 'Els Jocs Florals de Canprosa', de Santiago Rusiñol, amb la que va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona de Teatre, el Premi Max a la Millor Adaptació i el Premi de la Crítica a la Millor Direcció.