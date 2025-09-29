Jordi Martí opta per una regulació pública de la IA davant el seu impacte en la cultura

Adverteix del perill per a la diversitat cultural i l'ús de les llengües minoritàries
BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'estat de Cultura, Jordi Martí, ha apostat aquest dilluns perquè la IA tingui una regulació pública: "No una regulació només per respectar els drets d'autor, sinó perquè estem tractant un instrument amb la potència per modificar la conversa cultural".
Ho ha dit en una sessió temàtica sobre IA i cultura durant la conferència Mondiacult al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB), en la qual ha participat amb ministres i viceministres de països com Luxemburg, el Canadà, Portugal, Estònia i Alemanya.
Martí ha assenyalat que les noves tecnologies al llarg de la història moltes vegades han permès millorar l'impacte de la cultura, i ha citat la impremta o la revolució digital, però ha defensat un "control democràtic" d'aquestes eines.
En aquest sentit, ha advertit que la IA pot representar un perill per a la diversitat cultural i per a l'ús de les llengües minoritàries, i que si es concentra en poques mans privades com "grans corporacions capaces d'emmagatzemar centenars de milions de dades", les societats s'exposen a fenòmens com les notícies falses.
Ha sostingut que no és contrari a aquestes tecnologies, però que s'ha de tenir en compte que, tot i que no substituiran la conversa humana, la poden simplificar: "La reduirà, eliminarà el matís. I crec que això és important", ha expressat.
Per tot això, ha apostat per l'ús d'una IA entrenada pels propis artistes, controlant-la i fent-la servir amb creacions pròpies: "Per mi, és indispensable, no només per respectar els drets d'autor, garantir la transparència, la remuneració, i el respecte al dret moral de l'autor; sinó perquè, en el fons, regulant això, mantenim la conversa entre humans", ha conclòs.