Jordi Martí (Bcomú) defensarà com a secretari d'Estat la "diversitat cultural" d'Espanya

BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El fins ara portaveu de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha defensat que el Govern central --al que s'incorporarà en els pròxims dies com a secretari d'Estat de Cultura-- "passos indiscutibles en el reconeixement d'aquesta diversitat cultural" d'Espanya.

"No me'n vaig gaire de Barcelona, me l'emporto bastant sota el braç", ha assegurat aquest dimecres en una entrevista de Betevé recollida per Europa Press.

Actuarà amb "una perspectiva barcelonina que va a favor" de les altres ciutats espanyoles per revertir un projecte que --segons ell-- ha posat massa energies al centre de l'Estat i ha desequilibrat el pes cultural de la resta.

S'ha mostrat "molt feliç i molt content" per la seva trajectòria a l'Ajuntament, on els moments bons han guanyat als durs per golejada, ha dit textualment.

Ha assegurat que deixa un grup municipal "amb una potència espectacular", que reuneix molta formació i molt compromís.

CRÍTICA A COLLBONI

Martí ha instat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a estar "una mica més actiu" i a impulsar un projecte transformador per a la ciutat igual, que, al seu judici, fa per al conjunt d'Espanya el president del Govern, Pedro Sánchez.

Però ha defensat que l'aval dels comuns a la investidura del primer edil "va ser encertat" i, en ser preguntat per la possibilitat d'un pacte municipal PSC-Comuns-ERC, ha dit que ho veu possible.