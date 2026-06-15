Jordi Marrón guanya el Premi BBVA Sant Joan amb la seva novel·la de debut 'Manual de flotació'

Laura Pallarés s'emporta el nou Sant Joan Joves Talents amb 'Qui ha de callar'
BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -
L'escriptor i biòleg barceloní Jordi Marrón ha guanyat el 46è Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana amb la seva novel·la de debut 'Manual de flotació', i l'autora i antropòloga biològica tarragonina Laura Pallarés s'ha emportat la primera edició del Premi BBVA Sant Joan Joves Talents amb 'Qui ha de callar'.
Els premis, convocats per la Fundació Antigues Caixes Catalanes amb el suport de BBVA, estan dotats amb 35.000 euros el Sant Joan i 10.000 euros el Joves Talents, tots dos lliures d'impostos, i seran publicats per Edicions 62: el Sant Joan al setembre i el Joves Talents el 2027.
'Manual de flotació' narra la història d'una farmacèutica i escriptora aficionada que, després de la mort de la seva mare, inicia un viatge amb les seves cendres a Portugal per resseguir els passos que totes dues van fer 20 anys enrere quan el pare les va abandonar en un trajecte físic i emocional en el qual la seva editora, un notari, un detectiu i la seva mentora literària no la deixen tranquil·la.
El jurat ha destacat que 'Manual de flotació', que s'ha imposat entre les 99 obres presentades al Premi Sant Joan, és una novel·la sobre el dol i la reconstrucció de la memòria familiar allunyada del sentimentalisme, "amb un llenguatge i estil atrevits, humor irreverent i una mirada càustica sobre el món".
Marrón ha assegurat que rebre el Premi Sant Joan li fa molta il·lusió en ser un autor que ha escrit llibres abans però que s'ha topat amb el "silenci" de les editorials --ha presentat diversos projectes en els últims 6 o 7 anys-- i que ara veu recompensat el seu esforç amb un guardó.
Ha afirmat que aquest projecte el va encarar d'una manera diferent als anteriors, en què va anar canviant el to cap a un d'irreverent i va pensar en el lector, la qual cosa va fer que virés cap a una comèdia dramàtica.
JOVES TALENTS
'Qui ha de callar', guanyadora del Joves Talents entre les 39 obres presentades, combina memòria històrica amb elements fantàstics i una història d'amor i d'identitat per explorar el pes i els pesos del passat, a cavall entre l'actualitat i la Guerra Civil Espanyola.
El jurat ha destacat de la novel·la "ser una obra coral, amb una mirada i tractament original, atrevida i audaç de la Guerra Civil a través del silenci i de la identitat de gènere", amb consciència de present i passat i un component fantàstic que envolta una actualitat convulsa.
Pallarés, que treballa en la identificació genètica de víctimes de la Guerra Civil, ha assegurat que les conseqüències de la contesa bèl·lica "encara afecten avui", i ha dit que és una temàtica que sempre li ha interessat.
L'autora ha explicat que la novel·la, situada a la Terra Alta (Tarragona), també explora la identitat de gènere, que "ha existit sempre i sempre existirà", i ha celebrat un premi per a joves autors.
Preguntats tots dos per si la seva trajectòria científica marca a l'hora d'escriure, Pallarés ha dit que és inevitable que la formació marqui la visió del món, mentre que Marrón ha assegurat que les carreres proporcionen un prisma del qual és difícil escapar.
Els guardons s'han lliurat aquest dilluns a Sabadell (Barcelona) en un acte a la seu de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.