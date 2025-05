Jordi Labanda, sobre la professió d'il·lustrador: "Està gairebé tocada de mort per la IA"

"Vaig formar part d'un moviment que va ensenyar la gent a tenir una vida més elegant"

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

L'il·lustrador i dissenyador Jordi Labanda ha advertit de l'impacte de l'aparició de la intel·ligència artificial (IA) en la seva professió i creu que pot ser un dels primers oficis a desaparèixer: "La meva professió està gairebé tocada de mort per la IA".

"Crec que serà una de les primeres professions a desaparèixer perquè és realment fàcil i exitós demanar-li alguna cosa a la IA i que t'ho faci bé", ha dit en una entrevista d'Europa Press, en la qual ha assenyalat que l'avenç d'aquesta tecnologia és exponencial.

Assegura que és pessimista davant d'aquesta situació i creu que en un parell d'anys ja es començaran a veure il·lustracions molt ben fetes amb IA: "Ha estat com un convidat sorpresa, que ningú esperava, i en qüestió d'un any ens hem quedat tots bocabadats".

"Tots ens hem quedat amb cara de ximple. Doncs posem cinc (anys) per ser optimistes. Però jo crec que en un parell ja veurem. Simplement, jo crec que veurem coses molt ben fetes", insisteix.

Creu que els il·lustradors són un intermediari entre l'empresari i el públic i que, amb els anys, aquest intermediari sobrarà perquè la IA el substituirà i perquè la demanda de professionals cada vegada serà menor per una qüestió de costos: "Desapareixerà (aquesta professió), tristament".

"Em fa molta llàstima la gent jove que està començant o que vol començar a dedicar-se a la il·lustració o altres carreres que la IA també es carregarà. Em sembla horrible que hi hagi professions que ja estiguin començant a estar prohibides. És com una espècie en via d'extinció", afegeix.

SOFISTICACIÓ I HEDONISME

Reconegut pel seu característic estil d'il·lustració, amb un gran protagonisme de les dones, Labanda assegura que la seva inspiració sorgeix de qualsevol cosa que sigui cridanera, colorida i que enviï un missatge positiu i optimista: "Crec que ja hi ha prou dolor al món i bastanta foscor".

Sofisticació i elegància són els dos missatges que Labanda vol transmetre al públic amb les seves il·lustracions i, en aquest sentit, evoca l'esperit vital i elegant dels noranta i principis dels 2000, així com els seus inicis: "Vaig formar part d'un moviment estètic que va ensenyar a la gent a tenir una vida més elegant".

"Jo treballo l'hedonisme. Per a mi, el luxe per se, tampoc m'interessa. M'agrada moure'm en l'hedonisme, en el gaudi de la vida, a treure el màxim partit a una experiència. Els meus personatges són animals molt sofisticats", destaca.

Després de treballar per a marques com Vogue i Louis Vuitton, ha destacat el paper que juga la moda en totes les seves il·lustracions, i reconeix que li agrada el concepte de semiòtica de la moda i com vestir-se és "llançar un missatge al món, ni per a bé ni per a mal, sinó per subratllar-se a un mateix".

CAMPANYES

Labanda, que es defineix com una persona amb moltes vides professionals, recorda les exitoses campanyes de papereria i material escolar que va fer amb Miquelrius a principis dels 2000: "Cada dia rebo missatges privats a Instagram de gent que em diu com d'important va ser tot això per a ells. La veritat és que em cau la bava quan m'expliquen anècdotes vitals".

Un altre dels seus projectes va ser el cartell de la Copa Amèrica de Vela del 2024 a Barcelona o el que ha presentat fa només uns dies del Gran Premi d'Espanya 2025; i pròximament farà una campanya de conscienciació amb l'Hospital Clínic de Barcelona i publicarà un llibre per acolorir: "No acostumo a somiar gaire amb què m'agradaria fer, perquè realment la vida m'ha donat més del que jo somiava".