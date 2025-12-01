Jordi Giol guanya el Premi Fnac-Salamandra Graphic 2025

SALAMANDRA GRAPHIC - FNAC
BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
L'autor Jordi Giol ha guanyat el Premi Internacional de Novel·la Gràfica Fnac-Salamandra Graphic 2025 amb el projecte 'Eslabón débil', que Salamandra Graphic publicarà a finals del 2026, informa l'organització en un comunicat d'aquest dilluns.
El jurat d'aquesta edició (a la qual s'han presentat 72 projectes d'autors espanyols i estrangers) premia per "unanimitat" Giol perquè en l'obra combina "realisme social, sensibilitat narrativa i una mirada íntima al voltant de la precarietat urbana contemporània".
Giol rebrà 20.000 euros per realitzar el projecte i Fnac organitzarà una exposició itinerant d'esbossos i originals per diverses de les seves botigues durant un any.