Jordi Coca publica 'La quietud', una novel·la amb "voluntat de testament i testimoni"

Lamenta la situació política a Catalunya: "No hi ha projecte de país"



BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

L'escriptor barceloní Jordi Coca acaba de publicar la novel·la 'La quietud' (Edicions 62), un llibre que ha explicat que ha escrit amb "voluntat de testament i testimoni, sense que vulgui dir res de l'altre món" en el qual una narradora recorda les seves vivències.

En una roda de premsa, Coca (Barcelona, 1947) ha assegurat que no sap si escriurà més novel·les: "No sé si escriuré una altra novel·la. Ecriuré altres coses segur, en català, però una altra novel·la no sé si faré".

La novel·la tracta la història de Margalida, una dona gran en una illa del Mediterrani, que repassa la seva vida i els seus records amb el seu jove assistent Celeste, procedent d'una illa del Carib, amb les quals estableix una "dualitat".

Es tracta d'una novel·la més llarga de l'habitual en l'obra de Coca, però l'escriptor ha dit que ha gaudit molt amb aquesta "sensació de vertigen", i ha remarcat que ha tornat a un univers que ja ha aparegut en obres anteriors.

"CANSAMENT"

Coca ha remarcat que té la sensació que aquest llibre és una mica un testament, ha remarcat que li interessa mostrar que quan aparentment no passa res és quan passa el més important, i ha mostrat cansament per la situació política a Catalunya i que sigui la societat qui la sostingui: "Estic cansat de treballar per res, dels polítics del país, de tanta ximpleria".

"Sento una tristor i un cansament de no saber cap on anem. No hi ha projecte de país, no hi ha res. Un país que té un pressupost de 43.000 milions i estem parlant de la sopa d'all cada dos per tres", ha remarcat Coca,

Ha assegurat que fer una novel·la no és anar d'excursió al Montseny, sinó que requereix un esforç de dos o tres anys, i els escriptors no viuen de l'aire.

AMOR AL TEATRE

Ha assegurat que d'altres vegades té tres o quatre idees per a més novel·les, però que ara "no té res pensat de narrativa", però sí que té la voluntat de fer un volum sobre el teatre de Christopher Marlowe com ja va fer amb William Shakespeare.

Coca s'ha queixat de no rebre trucades per fer teatre malgrat haver presentat idees de projectes, i ha recordat que l'última obra que ha tingut en escena ha estat 'La última cinta de Krapp', en versió en castellà: "Si pogués no faria res més que teatre. Només escriure és molt avorrit".

El teatre també té cabuda en la novel·la 'La quietud', amb protagonisme de l'obra 'La senyoreta Júlia', d'August Strindberg, una obra que ha qualificat d'"extraordinària" al voltant del desig i l'ambició.

L'editora Pilar Beltran ha recordat la trajectòria de cinc dècades de Coca de novel·la i assaig en català, i ha subratllat que "tots els joves escriptors l'haurien de llegir" per conèixer la realitat complexa que transmeten.