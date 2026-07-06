Jordi Coca guanya el Premi Bones Lletres amb un assaig sobre Christopher Marlowe

BARCELONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor i dramaturg Jordi Coca ha guanyat el VI Premi Bones Lletres d'assaig humanístic amb 'L'enigma Marlowe', una reconstrucció històrica de la figura i obra de Christopher Marlowe i la societat de l'època, informen Edicions 62 i la Reial Acadèmia de Bones Lletres en un comunicat.
El jurat, format per Judit Carrera, Martí Domínguez, Marta Segarra, Pilar Vélez i Borja de Riquer, després de valorar les 9 obres presentades, ha atorgat el premi a 'El teatre de Christopher Marlowe (1564-1593) en el seu context' de Coca, "un ambiciós exercici de reconstrucció històrica" de la figura i obra de Marlowe i el seu encaix en l'Anglaterra dels Tudor.
L'editorial destaca que és un assaig que "permet conèixer les llums i ombres d'un autor amb una vida tumultuosa, tràgicament efímera, i d'una obra dramàtica que ha quedat eclipsada després de l'ombra del seu coetani William Shakespeare, i que convida a reflexionar sobre el paper del teatre com a instrument polític".
Fill d'un sabater, les seves traduccions poètiques del llatí van enlluernar el món universitari de Cambridge, on era becari i va gaudir d'èxits teatrals --algunes teories diuen que és l'autor d'obres atribuïdes a Shakespeare--, però vivia de manera caòtica i al marge de les lleis, fins al punt que va ser acusat d'ateisme, blasfèmia i de sodomia, que en època dels Tudor eren greus, i va morir assassinat als 29 anys.
'L'enigma Marlowe', que es publicarà a l'octubre, vol demostrar que l'enigma al voltant de l'autor és complex i no es pot entendre sense tenir present que durant la seva època la bruixeria i l'alquímia convivien amb els primers brots de ciència i tecnologia o el descobriment de nous horitzons geogràfics amb la pirateria i l'economia de mercat, i que va dotar els personatges de les seves obres d'un halo profundament humà.
Coca (Barcelona, 1947) és doctor en Arts Escèniques i va començar a publicar el 1971 amb 'Un d'aquells estius', en què oferia la primera visió global de Joan Brossa.
Ha escrit una vintena de novel·les i ha obtingut guardons com el Premi Josep Pla amb 'La japonesa', el Nacional de la Crítica amb 'Louise, un conte sobre la felicitat' i 'En caure la tarda', el Sant Jordi amb 'Sota la pols', el Joanot Martorell amb 'Cara d'àngel' i el Sant Joan amb 'La nit de les papallones'.
Ha publicat altres novel·les com 'Mal de lluna', 'L'Emperador', 'Lena', 'La noia del ball', 'El diable i l'home just', 'Califòrnia', 'Els ulls dels homes mentiders', 'El darrer dia' i 'La quietud', entre d'altres, a més dels assajos 'El teatre de Josep Palau i Fabre' i 'El teatre de Shakespeare en el seu context', i la seva obra s'ha traduït al castellà, francès, italià i anglès.