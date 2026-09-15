Jordi Campoy rep el Premi Prudenci Bertrana amb la novel·la 'Fer cantar els arbres'

Joan Tomàs Martínez es porta el Miquel de Palol i Laia Aguilar el Ramon Muntaner
GIRONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor Jordi Campoy Boada ha rebut aquest dimarts el 59 Premi Prudenci Bertrana de novel·la, dotat amb 30.000 euros, amb 'Fer cantar els arbres', una història sobre una saga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions.
Campoy s'ha portat un guardó al que es van presentar 99 obres i ho ha rebut en l'Auditori de Girona dins de la Nit Literària de la Fundació Prudenci Bertrana en la qual es lliuren els Premis Literaris de Girona.
'Fer cantar els arbres', que va ser triada per un jurat compost per Montse Barderi, Gemma Lienas, Gerard Quintana, Care Santos i Glòria Gasch, parla de la bellesa, la imperfecció, la fusta com a matèria viva i del poder de l'art per donar sentit a l'existència.
El poeta Joan Tomàs Martínez Grimalt ha guanyat el 49 Premi Miquel de Palol, dotat amb 6.000 euros, amb el poemari 'Horografia', un llibre sobre l'estat de suspensió constant en el qual deixa el llenguatge i la vida i ho ha concedit un jurat format per Jaume Coll Mariné, Rosa Font Massot, Pere Gimferrer, Anna Gual i Miquel de Palol.
El 47 Premi Carles Rahola d'assaig, dotat amb 6.000 euros, ha estat para 'Terra de Quixots. Dalí, Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos', de Joan Manuel Soldevilla, una obra que mostra les connexions entre el personatge de Miguel de Cervantes i l'Empordà (Girona).
L'escriptora Laia Aguilar ha rebut el 41 Premi Ramon Muntaner de novel·la juvenil, dotat amb 6.000 euros, amb 'La fugida', ambientada en un futur proper en el qual un virus literal alliberat pel desglaç ha canviat el món, en el qual s'ha aïllat a tots els menors que no són portadors.
LA LUDWIG BAND
La Nit Literària de la Fundació Prudenci Bertrana ha lliurat també el 26 Premi Lletra al millor projecte digital, dotat amb 4.000 euros i convocat per la fundació junt amb la UOC, a la plataforma digital per a lectors Librish d'Albert Junyent.
El 32 Premi Cerverí a la millor lletra de cançó ha estat para 'Enganyar-et' de la Ludwig Band, amb lletra de Joaquim Carandell, un premi atorgat per la fundació i Catalunya Ràdio.
Finalment, el 5 Premi Aurora Bertrana de traducció ha estat per la realitzada per Esther Tallada de 'Els invictes', de William Faulkner.