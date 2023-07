Jonas Brothers actuaran al Palau Sant Jordi de Barcelona el 25 de maig del 2024

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

El grup Jonas Brothers actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona el dissabte 25 de maig dins la gira mundial 'The Tour: Five Albums. One Night', en la seva única parada a Espanya.

'The Tour: Five Albums. One Night' comença el 12 i 13 d'agost a Nova York, amb les entrades exhaurides, i és la gira "més gran i extensa de la banda fins avui", amb 90 actuacions per 20 països fins al 2024, informa la promotora Live Nation en un comunicat aquest dijous.

La banda dels germans Nick, Joe i Kevin Jonas interpretarà èxits dels seus cinc discos a 86 ciutats d'arreu del món, i actuarà per primera vegada a Polònia, Àustria, República Txeca, Irlanda del Nord, Noruega, Austràlia i Nova Zelanda.

Les entrades per al concert de Barcelona es posaran a la venda el divendres 4 d'agost a les 10.00 hores a través de livenation.es i ticketmaster.es, i les persones registrades a livenation.es podran accedir a la prevenda el 3 d'agost a les 10.00.

Després del seu pas per Barcelona continuaran per França, Itàlia, Polònia, Àustria, República Txeca, Alemanya, Suïssa, Bèlgica, Països Baixos i Regne Unit, abans de clausurar-la el 20 de juny a Belfast (Irlanda del Nord).