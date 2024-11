Johnny Depp mostra el suport als afectats per la DANA i destaca "la resiliència del poble espanyol"

SEVILLA 9 nov. (EUROPA PRESS) -

L'actor i director de cinema Johnny Depp ha mostrat aquest dissabte el seu suport als afectats per la DANA a Espanya i ha destacat "la resiliència i la força del poble espanyol".

Ho ha dit en una roda de premsa del Festival de Cinema Europeu de Sevilla, en què ha presentat el seu segon projecte com a director cinematogràfic, 'Modi, Three Days on the Wing of Madness'.

Depp ha subratllat que, després de la seva última visita el setembre passat a Espanya pel Festival de Sant Sebastià, "és un honor i privilegi ser aquí, després de la devastació i la situació catastròfica que s'està vivint". "Som un polsim d'experiència en comparació de la devastació i les coses per les quals està passant la gent".

Així mateix, l'actor ha manifestat que "tot el nostre cor està amb tota la gent d'Espanya" i ha constatat "la resistència i la força de la gent". També ha agraït l'acolliment del Festival, i ha ofert el seu suport als afectats: "Ens agradaria fer tot el possible per ajudar de qualsevol manera".