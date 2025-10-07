John Clark, Michel H. Devoret i John M. Martinis, Premis Nobel de Física 2025 pels seus avenços en mecànica quàntica

MADRID 7 oct. (EUROPA PRESS) -
John Clark, de la Universitat de Califòrnia; Michel H. Devoret, de la Universitat de Yale i la Universitat de Califòrnia; i John M. Martinis, de la Universitat de Califòrnia, han estat reconeguts amb el Premi Nobel de Física 2025 "pel descobriment de la tunelització mecànica quàntica macroscòpica i la quantificació de l'energia en un circuit elèctric", segons ha informat aquest dimarts la Reial Acadèmia Sueca de Ciències.
El 2024 van ser premiats amb el Nobel de Física John J. Hopfield, de la Universitat de Princeton (USE) i Geoffrey E. Hinton, de la Universitat de Toronto (Canadà), per "descobriments i invents fonamentals que permeten l'aprenentatge de màquines i les xarxes neuronals artificials".
S'han atorgat 119 Premis Nobel de Física des del 1901. No es va concedir en sis ocasions: el 1916, 1931, 1934, 1940, 1941 i 1942, ja que els estatuts de la Fundació Nobel estableixen que "si cap de les obres es considera de la importància indicada, els diners del premi es reservarà fins a l'any següent".