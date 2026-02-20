Joel Joan portarà 'Vània' al Teatre Romea de Barcelona dirigida per Nelson Valente

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El Teatre Romea de Barcelona acollirà l'obra 'Vània' del 24 de febrer al 22 de març, dirigida per Nelson Valente i comptarà amb Joel Joan que interpretarà 8 personatges, informa el teatre en un comunicat aquest divendres.
És una obra de Simon Stephens i la producció ha anat a càrrec d'Arriska i el Teatre Romea, i en l'espectacle se segueix la història de Sònia i el seu oncle Ivan (Vània) i s'aborda l'"enveja, la frustració, la ràbia, el desig no correspost i l'amor impossible".
Valente ha destacat la complicitat amb Joel Joan a l'hora de crear l'espectacle: "Ha estat molt generós proposant idees i materials des de l'escenari que jo he pogut anar seleccionant. Hem tingut molta complicitat durant tot el procés d'assajos i estic molt agraït".
Joel Joan, intèrpret únic de l'espectacle, afirma que el que més li agrada és la hiperteatralitat que proposa aquesta peça, i que "el gran repte de l'obra és trobar un punt d'equilibri entre fer-la entenedora" i aconseguir que els personatges neixin de la seva veritat, explica.
'Vània', l'adaptació d''Uncle Vanya' de Stephens, dirigida per Sam Yates i interpretada per Andrew Scott, es va estrenar a Londres el 2023 al National Theatre; es va reestrenar al London's Duke of York's Theatre i el 2025 al Lucille Lortel Theatre de Nova York; i ha guanyat diversos premis, com l'Olivier i el WhatsOnStage.