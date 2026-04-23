Joël Dicker demana més moments "dedicats als llibres" a més ciutats del món

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor suís Joël Dicker ha assegurat que li agradaria que hi hagués més moments com Sant Jordi a més ciutats del món, "dedicats als llibres, en els quals la gent s'ajunta i ofereix alguna cosa valuosa".
En unes declaracions a Europa Press, Dicker ha destacat el valor d'anar a una llibreria i triar un llibre per regalar en un món en el qual un pot "aconseguir qualsevol cosa a canvi d'uns pocs euros".
Dicker, que ja va signar llibres en un Sant Jordi de fa 12 anys, s'ha mostrat "impressionat" per com n'és de lector el públic català, i ha insistit que és important recordar que la gent sí que vol llegir.