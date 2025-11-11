Joe Jackson presentarà el seu nou disc en concerts a Madrid, València i Barcelona

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

El britànic Joe Jackson presentarà el seu pròxim disc, 'Hope And Fury', al Teatro La Latina de Madrid, el 20 d'octubre del 2026; La Rambleta de València, el 21 d'octubre; i el Paral·lel 62 de Barcelona, el 23 d'octubre.

Jackson publicarà 'Hope and Fury' el 10 d'abril, un àlbum en el qual "torna al present i al seu so més comercial", informa la promotora Houston Party en un comunicat aquest dimarts.

Les entrades es posaran a la venda aquest divendres a les 10 hores, si bé dimecres a les 12 hores hi haurà prevenda per als usuaris registrats prèviament.