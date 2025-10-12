Joe Dante rep el Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges: "És un gran honor"

SITGES (BARCELONA), 12 (EUROPA PRESS)
El director nord-americà Joe Dante, realitzador de pel·lícules com 'Gremlins' i 'El xip prodigiós', ha rebut la nit d'aquest diumenge el Gran Premi Honorífic d'aquesta edició del Festival de Sitges: "És un gran honor rebre aquest premi del meu festival favorit".
Dante, que havia rebut un Premi Màquina de Temps del festival el 2010, ha agraït el tracte i l'afecte durant la seva estada, i ha considerat fascinant "la passió" del públic de Sitges, que considera un dels millors certàmens del món.
El director d'Exploradors' és un dels padrins de l'edició d'aquest any del Festival, que té com 'leit motiv' la combinació de terror i comèdia.
Format a la factoria de Roger Corman, Dante va obtenir el seu primer èxit amb 'Piranya' el 1978, amb un humor negre molt especial, al que va seguir un clàssic del terror com és 'Udols'.
L'èxit de taquilla li va arribar amb 'Gremlins' el 1984, al que van seguir títols com 'El xip prodigiós', 'No mataràs... al veí' i 'Petits guerrers'.
El 2006 l'episodi 'Homecoming' que va dirigir en la sèrie 'Masters of Horror' va obtenir una menció especial del jurat en el palmarès del Festival de Sitges.