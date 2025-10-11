Joe Dante, Gran Premi Honorífic de Sitges, sobre Trump: "Pensa que és un rei, però no ho és"

Tem que es pugui perdre "personalitat" amb l'ús de la IA al cinema
SITGES (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)
El director nord-americà Joe Dante, realitzador de pel·lícules com 'Gremlins', 'Exploradores' i 'El chip prodigioso', ha criticat les polítiques del president nord-americà Donald Trump: "Aquest tipus no és un rei. Pensa que és un rei, però no ho és, i no té els drets que diu que té".
En una trobada amb mitjans aquest dissabte durant el Festival de Sitges, en el qual rebrà aquest diumenge un dels Gran Premi Honorífic, i preguntat per si un context sociopolític com l'actual pot beneficiar la creativitat al cinema, ha dit que quan s'inici la foscor cal tractar de "donar llum".
Ha afirmat que en l'actualitat el sector dels negocis als Estats Units concedeix el que sigui a Trump perquè els deixi en pau, però ha considerat que hi haurà un moment que la societat dirà que "no pot aguantar més".
Ha dit que Trump es creu un rei i no pot treure a la gent dels carrers com en l'antiga Alemanya de l'Est perquè és "il·legal", i ha lamentat que la Cort Suprema dels Estats Units li hagi concedit immunitat per fer el que vulgui.
A més, ha recordat que el poder executiu és només un dels tres poders i que el legislatiu, el Congrés, està "espantat" amb Trump i per perdre els seus treballs, i ha remarcat que si les pel·lícules de terror estan basades en la por, és aquesta por el que està recorrent ara el seu país, assenyalant que la seva major por és que aquesta por triomfi.
Ha bromejat que, malgrat basar un dels personatges de 'Gremlins 2' en Donald Trump, "rebutja completament" haver contribuït al fet que posteriorment es convertís en president.
"ELS SEUS FILMS, ELS SEUS FILLS"
Joe Dante, que ha assegurat estar molt honrat per rebre el Gran Premi Honorífic de Sitges, ha dit que sempre s'ha sentit "lliure" per rodar el que volgués, i ha subratllat que el tipus de pel·lícules que més li agrada veure és el cinema independent.
Ha assegurat que els seus films són com els seus "fills", amb alguns que són desagradables o uns altres que tenen alguns errors, però que a tots els estima, però ha dit que la pel·lícula amb la qual més es va divertir va ser 'El chip prodigioso'.
Ha dit que li hagués agradat rodar un western, un dels seus gèneres preferits, però creu que ha perdut la seva "oportunitat" per fer-ne un, i ha assenyalat que no veu una sèrie de televisió de les seves pel·lícules, encara que ha recordat que es va fer una precuela animada de 'Gremlins'.
Preguntat per l'impacte de la intel·ligència artificial (IA) al cinema, ha dit que tem que es perdi "personalitat", ja que es podran crear localitzacions i personatges que el públic no sàpiga que no són reals, i ha pronosticat que el primer que substituirà seran els efectes CGI i que caldrà veure quanta personalitat es perd.
Dante, que va començar la seva carrera fent trailers, ha dit que els actuals són "massa llargs", i ha afegit que ara la manera de vendre pel·lícules és a través d'Internet i les xarxes socials.
El director ha explicat que va vendre el trineu de 'Ciudadano Kane' després d'anys en la seva possessió, i ha bromejat que si es fes una pel·lícula sobre la seva vida la primera frase que s'hauria de dir seria rememorant aquest film amb el protagonista moribund però dient 'Gremlins'.