Joe Bonamassa actuarà a Barcelona i Madrid el novembre del 2026

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
El guitarrista i cantant Joe Bonamassa actuarà al Sant Jordi Club de Barcelona el 7 de novembre del 2026, i al Palacio Vistalegre de Madrid l'endemà.
Bonamassa oferirà un repertori que inclourà temes del seu últim treball, 'Breakthrough', a més de clàssics que abasten tota la seva trajectòria, informa la promotora Live Nation en un comunicat d'aquest dilluns.
Les entrades estaran disponibles en prevenda a partir del dimecres 1 d'octubre, i es posaran a la venda per al públic general el 3 d'octubre.