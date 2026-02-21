'El joc del silenci': el fenomen literari de Gil Pratsobrerroca es traduirà al francès i hi ha productores interessades

Gil Pratsobrerroca: "Tot està sent molt increïble"
BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -
La novel·la 'El joc del silenci' (La Campana), debut literari de l'escriptor Gil Pratsobrerroca i fenomen literari del 'noir català', porta impresos 42.000 exemplars, tindrà traduccions al castellà i al francès i té sobre la taula una dotzena de productores interessades en la seva adaptació audiovisual.
Ho han explicat a Europa Press l'escriptor i l'editora de la Campana, Mireia Lite, sobre un llibre que, publicat el passat mes de setembre, porta des del desembre com el més venut a Catalunya de ficció en català i va per la seva novena edició.
'El joc del silenci' explica la història de la desaparició d'una nena de 7 anys en un poble del Pirineu català i com els pares viuen la investigació i afloren els seus secrets en un frenètic compte enrere.
"42.000 exemplars impresos és una barbaritat en català", ha dit Lite, qui ha explicat que des de la publicació ha tingut un creixement progressiu, que es va començar a coure La Setmana del Llibre en Català de Barcelona al setembre i que ha anat progressant amb la gira per llibreries que l'escriptor ha realitzat.
EN CASTELLÀ AL JUNY
Lite ha afirmat que la novel·la sortirà en castellà al juny, a través del segell Reservoir Books, i que la setmana passada es va tancar la traducció al francès amb City, la mateixa editorial que publica a Freida McFadden.
Els càlculs de l'editorial és que ja s'han venut més de 20.000 llibres i el situen com una de les grans apostes de Penguin Random House de cara a Sant Jordi, en un moment en el qual el 'noir català' viu un gran moment amb Laia Vilaseca i Oriol Canals, entre altres noms.
LLIBRE CINEMATOGRÀFIC
En aquest remolí, l'escriptor Gil Pratsobrerroca (Vic, 1996) ha explicat que "tot està sent molt increïble", i ha afegit que una dotzena productores estan interessades en l'adaptació audiovisual, obert al fet que sigui una sèrie o pel·lícula.
L'autor ha dit que és un llibre molt cinematogràfic i ha citat com una de les principals referències a Joël Dicker, en el dosatge de la informació i en la part emocional, encara que també ha citat a d'altres com Liz Moore i Don Winslow.
Gil Pratsobrerroca ha afirmat que volia situar la novel·la al món rural per aquest ambient de poble petit en el qual tothom es coneix, i ha considerat que el gènere negre atreu.
Ha explicat que va destinar molt de temps a la confecció amb esquemes previs com "una mena de sudoku on tot encaixés, un trencaclosques", i que el seu pas per escoles d'escriptura el van ensenyar que escriure és una activitat diària.
Pratsobrerroca es troba en procés per a la seva segona novel·la, que tornarà a ser un altre 'thriller': "Em queden recursos per explorar i que poden donar joc", ha subratllat.