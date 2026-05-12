Joaquim Uriach continuarà com a president de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
L'actual president de l'Associació Orfeó Català i de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriach, continuarà al capdavant de la institució després que la seva candidatura hagi estat l'única que s'ha presentat a les eleccions.
La Secretaria de l'Associació Orfeó Català ha admès la candidatura després de verificar que compleix els requisits previstos pels estatuts i ser avalada per almenys la signatura de 100 socis --ho han fet 209--, ha informat aquest dimarts el Palau de la Música en un comunicat.
D'acord amb la previsió dels estatuts, ha quedat cancel·lada la jornada electoral prevista el 9 de juny i la candidatura encapçalada per Uriach esdevé la guanyadora.
La candidatura serà reconeguda durant l'assemblea general de socis que se celebrarà el 10 de juny al Palau de la Música Catalana, en la qual els membres de la candidatura acceptaran el seu càrrec per al següent període de quatre anys.
Uriach compta en la candidatura amb Eugènia Bieito i Lluís Domènech com a vicepresidents, Jordi Cabré i Jaume Martí com a secretaris, Ignacio Garcia-Nieto com a tresorer, Emili Ros com a arxiver i Mar Calvet, Xavier Garcia-Moll, Mar Giné, Eulàlia Planes, Marta Subirà, Mireia Tomàs i Gloria Vicens com a vocals.