Joaquim Nadal diu que la LOSU "podria obrir o tancar portes segons" qui la interpreti

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat, Joaquim Nadal, ha assegurat que la llei orgànica del sistema universitari (LOSU), aprovada al març al Congrés, "podria obrir o tancar portes segons" qui la interpreti.

En una entrevista en el diari 'El Món', recollida per Europa Press aquest dissabte, ha explicat que la LOSU obliga, quant al professorat a temps complet, que els funcionaris siguin com a mínim un 51%, cosa que és, "a hores d'ara, d'impossible compliment per part de cap de les universitats catalanes".

I ha advertit que "si governen Espanya aquells que tenen un model radicalment contrari, els que ataquen la singularitat de Catalunya, atacaran" el model universitari i de recerca català.

Pel conseller, en cas de governar PP o Vox, "es posaria cap per avall tot un sistema educatiu que a Catalunya és legal i, per tant, els atacs serien obertament contraris a l'esperit de la Constitució".

Ha dit que no hi ha un objectiu quant al percentatge de català a les aules i que encara s'ha d'avançar molt, tot i que es va en bon camí perquè veu compromís per part de les universitats per incrementar la docència en català: "No posaré percentatges perquè els carrega el diable".

Preguntat per si Catalunya pot competir en l'àmbit de la recerca amb universitats internacionals, ha respost que pot competir bé i que "està en la quarta posició dels països en nombre d'ajuts a investigadors excel·lents", si bé veu necessària més transferència, per la qual cosa el seu departament està reforçant la nova Direcció general de Transferència i Territori.