Joana Castells, Premi Montserrat Franquesa de Traducció per 'El déu de les falgueres'

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El PEN Català ha atorgat a Joana Castells el Premi Montserrat Franquesa de Traducció 2025 per la traducció d''El déu de les falgueres', del brasiler Daniel Galera, publicada per l'Editorial Males Herbes.
El jurat ha decidit concedir-li el premi per una "traducció elegant i rica, que combina amb encert la fluïdesa del llenguatge i el ritme narratiu amb la complexitat estilística de l'obra original", informa el PEN Català en un comunicat aquest dilluns.
Castells ha assenyalat la importància de l'obra guardonada i el valor de tenir-la en català: "Dona a conèixer les veus més rellevants del Brasil actual i recrea un univers de ficció molt ben resolt que convida a reflexionar sobre temes molt vigents".