Joan Serra, nou director de 'Públic' a Catalunya

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El periodista Joan Serra Carné ha assumit aquest dijous la direcció de 'Públic' a Catalunya i serà el responsable de liderar l'equip informatiu català i de consolidar-ne el creixement amb identitat pròpia íntegrament en català, informa el diari en un comunicat.
Llicenciat en Periodisme, fins ara era cap d'informatius de la Cadena Ser a Catalunya i col·laborador d''El País', i abans va formar part de l'equip fundacional del diari 'Ara' i va ser redactor en cap del digital 'Nació'.
Serra reemplaça Ferran Espada, que s'incorpora al Departament de Política Lingüística de la Generalitat, i el director de 'Público', Manuel Rico, ha destacat que la incorporació reforçarà "els temes propis i el rigor" del mitjà.