Joan Pera rebrà el Premi Honorífic de la GRAN pantalla 2026

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
El Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona, La GRAN pantalla, que se celebra del 30 de juny al 4 de juliol, lliurarà el seu Premi Honorífic a l'actor Joan Pera, en reconeixement a "una trajectòria artística excepcional que ha marcat la història de l'espectacle".
En un comunicat aquest dilluns, l'organització recorda que Joan Pera va ser guardonat amb el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter 2019 de l'Acadèmica del Cinema Català i la Creu de Sant Jordi, i que és "una de les cares i les veus més estimades" de la cultura catalana.
Amb aquest guardó es vol homenatjar Joan Pera perquè, segons indica l'organització del premi, encarna l'esperit de la GRAN pantalla: "Demostrar que la maduresa es pot viure sobre els escenaris i davant la càmera amb una passió, energia i sentit de l'humor absolutament incombustibles".
Aquesta vuitena edició del premi, organitzat per l'Associació Cultural elParlante en col·laboració amb la regidoria de Persones Grans de l'Ajuntament de Barcelona, se celebrarà als Cinemes Girona i la programació compta amb 11 llargmetratges i 17 curts.
El certamen arrencarà amb 'Calle Málaga', una coproducció protagonitzada per Carmen Maura i dirigida per Maryam Touzani, que situa l'espectador a Tànger per narrar la història d'una dona de 79 anys la vida de la qual "es trenca quan la seva família decideix vendre el pis familiar, obligant-la a plantar cara per no perdre-ho tot".
La Secció Oficial de llargmetratges posa el focus en la realitat de les residències --amb 'Familiar Touch' de Sarah Friedland--, el desig en la maduresa --amb 'La babosa y el caracol' d'Anne Benhaïem-- i les lluites socials des del Brasil fins al Raval --com 'El sendero azul' de Gabriel Mascaro o 'Siemprevivas' de Mar López Zapata--.