Joan Miquel Oliver publica el disc 'Electronic Devices': "Jo faria un disc cada any"

Un àlbum de deu cançons en el qual juga amb el pop i l'electrònica



BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -

El cantant i guitarrista mallorquí Joan Miquel Oliver ha publicat el seu setè disc en solitari, 'Electronic Devices', en el qual aboca el seu interès per buscar nous sons i experimentar amb la música: "Jo faria un disc cada any. Però el mercat no dona per a tant".

En una entrevista amb Europa Press a Barcelona, el guitarrista, lletrista i compositor d'Antònia Font ha explicat que li agrada "esgotar les matèries" i que en aquesta ocasió ha barrejat pop i electrònica en les deu cançons que conformen el disc, del qual va avançar els temes "Robot Majordom" al juny i "Siento feelings' al setembre.

"La música és infinita. No me l'acabaré mai", ha defensat l'artista, destacant com de senzill li resulta compondre i el seu gran interès per innovar, i ha afegit que la seva veu no és potent, però sí particular, motiu pel qual creu que s'ha convertit en el seu segell d'identitat.

A 'Electronic Devices', publicat divendres, Oliver explora els extrems del gènere pop i juga amb la música electrònica de la mà de la cantant italiana Stefania Luisini, amb qui signa la cançó "Siento feelings" i de qui ha elogiat el talent innat, potencial i "facilitat per a la música".

GIRA AMB MOLTA "IMPROVISACIÓ EN DIRECTE"

Compartiran les cançons de l'àlbum per primera vegada amb el públic en un concert l'11 de novembre a Porreres (Mallorca), dins d'una gira amb primeres dates anunciades a Barcelona, València i Londres i en la qual no abandonarà "un segell d'identitat, que és la improvisació en directe".

Oliver (Mallorca, 1974) compaginarà la gira d''Electronic Devices' amb la d'Antònia Font, "que té un públic que sembla que no abandona i que només va sumant, sumant i sumant", i que ha programat una trentena de dates el 2024 amb parada a Barcelona, Palma, València i Girona, entre d'altres.

LA SEVA CARRERA EN SOLITARI I ANTÒNIA FONT

Ha assegurat que la seva carrera en solitari i la d'Antònia Font es retroalimenten i creixen juntes i, preguntat per què li agradaria fer quan finalitzin totes dues gires, ha respost rient que es prendrà un any sabàtic.

Ha animat els artistes de la cultura dels territoris de parla catalana a continuar defensant sense complexos la cultura en català i els drets lingüístics davant els governs que basen "el seu èxit electoral en l'anticatalanisme".

En 15 anys de carrera en solitari, Oliver ha publicat àlbums com 'Surfistes en càmera lenta' (2005), 'Hansel i Gretel' (2007), 'Bombón Mallorquín' (2008), 'Pegasus' (2015), 'Atlantis' (2017), 'Elektra' (2018) i 'Aventures de la nota La' (2020) i ha signat un poemari i la novel·la 'El misteri de l'amor', entre altres obres literàries.