Joan Massagué sobre una vacuna contra el càncer: "Hi ha feina, no és una fantasia"

Veu la "inestabilitat política" i la manca de Pressupostos com a obstacles a la innovació científica



BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

L'oncòleg i director de l'Institut Sloan Kettering de Nova York, Joan Massagué, ha afirmat que la vacuna és una de les possibles eines contra el càncer: "En això hi ha feina, no és una fantasia".

Ho ha dit en el 'Foro de Vanguardia' d'aquest dijous a l'Auditori MGS de Barcelona, on l'han entrevistat els periodistes Josep Corbella (La Vanguardia), Benet Iñigo (Rac1) i Ramon Rovira (Grup Godó).

Massagué ha precisat que no serà una vacuna que "te la donen i ja no tindràs càncer", sinó que es desenvoluparan vacunes contra infeccions virals que poden derivar en càncer, com és el cas del virus del papil·loma humà (VPH) o els de les hepatitis.

També ha dit que s'està treballant en vacunes basades en antígens extrets de tumors d'una persona amb càncer, per generar una vacuna que faci servir el sistema immunitari del propi pacient.

UNA OFERTA DE PASQUAL MARAGALL

En preguntar-se-li sobre la innovació de la ciència a Catalunya, Massagué ha contestat que és bastant pitjor del que la societat es mereix i ha considerat com a obstacles la manca de "pressupostos i la inestabilitat política".

Massagué investiga als Estats Units des de 1982 i ha explicat que el president de la Generalitat Pasqual Maragall li va fer una oferta perquè tornés: "La resposta va ser que m'interessava més formar i potenciar els talents que ja són aquí", a Catalunya.

També ha recalcat que el títol de l'acte que ha protagonitzat aquest dijous, 'Acabar amb el càncer', al·ludeix al canvi de la relació de la societat amb el càncer, a "acabar amb el càncer com a sinònim de tema sinistre o condemna de mort".

Massagué ha enumerat 6 pilars a què atribueix aquest canvi: propulsar el descobriment científic i la seva divulgació, estratègies clíniques innovadores, aprofitar el sistema immune, expandir l'oncologia de precisió, transformar dades en curacions i formar les següents generacions de científics.