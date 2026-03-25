Joan Maria Morros renova com a degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
La nova junta de govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha quedat formalment constituïda i la candidatura 'Som Periodisme', encapçalada pel fins ara degà del Col·legi, Joan Maria Morros, que ha renovat les seves funcions 4 anys més.
La proclamació de la candidatura es produeix després que la junta electoral validés els requisits i constatés que era l'única presentada, informa el Col·legi aquest dimecres en un comunicat.
Aquesta candidatura ha rebut també el suport col·legial, expressat en 485 avals vàlids, fet que "reforça la legitimitat del nou equip per afrontar aquesta etapa".
En aquest nou mandat, la institució reafirma el seu compromís amb la defensa del periodisme "com a servei públic essencial i com a pilar del sistema democràtic", i també amb el reconeixement de la comunicació corporativa en l'exercici professional.
"PUNT DE TROBADA ÚTIL"
Morros ha assenyalat que el Col·legi "ha de continuar sent un punt de trobada útil per als professionals, tant del periodisme com de la comunicació corporativa, i una veu clara en la defensa del rigor informatiu".
Ha remarcat la importància valorar la funció de la comunicació en les organitzacions, "exercida amb criteris ètics i de transparència, com a part del dret de la ciutadania a una informació veraç".