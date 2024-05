Joan Manuel Serrat rep la distinció de la Banda Primitiva de Llíria

VALÈNCIA, 27 abr. (EUROPA PRESS) -

El cantautor Joan Manuel Serrat ha rebut aquest dissabte la Distinció Pare Antoni 2023 que atorga la Banda Primitiva de Llíria, tres dies després de l'anunci del premi Princesa d'Astúries 2024, en un acte que coincideix amb el Concert de Primavera de l'agrupació.

La Primitiva de Llíria també ha concedit aquesta distinció, que reconeix persones i entitats que han treballat en favor de la música, a la Societat d'Artistes AIE d'Intèrprets i Executants, presidida pel director Luis Cobos, que també assistirà al concert, informa l'entitat en un comunicat.

Les altres dues distincions, lliurades el desembre, corresponen al director del Palau de la Música de València, Vicent Llimerà, i a la directora de l'Institut d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (Iseacv), Fani Blanch.

El president de la Banda Primitiva de Llíria, José Luis Pérez Veses, ha destacat que és "un honor" per a la Banda Primitiva de Llíria rebre Serrat per "la seva innegable contribució" al món de la música i per ser "un dels referents de la cultura del nostre país".

"Més encara tenint en compte que Joan Manuel viatja ex profeso a Llíria per rebre aquest reconeixement. Vull agrair-li el seu compromís amb el Clarín i totes les facilitats per poder venir en persona a recollir el guardó", ha remarcat.

La Banda Primitiva va penjar el cartell de "no hi ha entrades" en haver repartit gratuïtament les 996 localitats que conformen el seu auditori.

HOMENATGE Al MESTRE MALATO

El concert ha servit també per homenatjar al director José María Malato, que va dirigir la Banda Primitiva entre el 1960 i el 1976, amb motiu del 50 aniversari de la victòria del Clarín en el Certamen Internacional de Bandes de València, l'últim guardó aconseguit sota la batuta del mestre Malato el 1974.

El programa del concert ha inclòs la interpretació de 'La vídua valenciana' de Khachaturian; 'La Boda' de Luis Alonso (Intermedi) de Giménez; 'Hary Janos' de Kodaly -obra interpretada al certamen de l'any 1974-, 'El magí dels timbals' (sardana) de Malato i 'Mediterráneo' de Serrat.