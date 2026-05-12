Joan Manuel Serrat rebrà el primer Premi d'Honor que atorga l'Acadèmia de la Música d'Espanya

MADRID 12 maig (EUROPA PRESS) -
El cantautor Joan Manuel Serrat ha estat guardonat amb el primer Premi d'Honor que ha atorgat l'Acadèmia de la Música d'Espanya i que ha estat creat per reconèixer les figures fonamentals de la creació musical d'Espanya.
Així, Serrat recollirà el Premi d'Honor en la gala que se celebrarà el 26 de maig a Madrid. En aquesta tercera edició, les artistes Rosalía i Amaia, a més de Guitarricadelafuente i Leiva han estat els màxims nominats --opten a 8 guardons cadascun--.
"Amb una trajectòria que abasta més de cinc dècades, Joan Manuel Serrat exemplifica a la perfecció l'esperit d'aquest premi, ocupant un lloc essencial en la història cultural espanyola que abasta la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més de ser un artista que s'ha convertit en un pont entre generacions", explica l'Acadèmia en un comunicat.
Per la seva banda, la presidenta de la institució, Sole Giménez, ha apuntat que les cançons de Serrat han acompanyat moltes vides i han "posat paraules" al que sentien.
"Han elevat la música a aquell territori on conviuen la poesia, la consciència i l'emoció veritable. Ha estat i serà far, referència i casa per a diverses generacions dins i fora del nostre país", afegeix Giménez.