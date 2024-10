Joan Manuel Serrat, premi de Cultura de l'Associació de Corresponsals de Premsa Estrangera

MADRID 18 oct. (EUROPA PRESS) -

El cantautor Joan Manuel Serrat ha estat guardonat, per unanimitat del jurat, amb el premi de Cultura de l'Associació de Corresponsals de Premsa Estrangera (ACPE) "després d'una vida dedicada a la música", que "ha captivat amb les seves cançons, la seva prosa i la seva poesia abraçades en el gust per l'excel·lència".

Així ho ha donat a conèixer aquest divendres l'associació que ha lliurat els premis, en un acte al qual Serrat no va poder assistir. No obstant això, ha enviat un missatge en vídeo recordant que, segons Gabriel García Márquez, "l'ofici del periodisme és el millor ofici del món".

"És un bell ofici, un ofici de risc, mal pagat en el qual informar de manera lliure i independent que compleix un servei necessari en aquesta societat", ha assegurat. El premi l'ha recollit el seu representant José Emilio (Berry) Navarro.

Per la seva banda, el premi de Periodisme ha estat per a 'The Objective'. "Estem immensament agraïts perquè creiem que aquest premi constitueix el suport més important que un mitjà de comunicació pot rebre avui a Espanya, perquè el concedeixen professionals independents de prestigioses empreses internacionals que observen el panorama periodístic espanyol des d'una talaia que està a resguard de prejudicis ideològics, rivalitats empresarials o enveges personals", ha dit el director Álvaro Nieto.

El guardó de Turisme ha correspost a Paradors de Turisme, per la seva tasca de conservació i promoció d'edificis històrics de diferent ús que s'han transformat en allotjaments amb encant, mentre que el premi d'Esport ha estat per a la selecció femenina de waterpolo.