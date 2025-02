Joan Manuel Serrat, Premi Antonio de Sancha dels editors madrilenys

MADRID 13 febr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de l'Asociación de Editores de Madrid (AEM) ha atorgat el Premi Antonio de Sancha 2025 a Joan Manuel Serrat "per ser un exemple d'honestedat personal i intel·lectual, i en reconeixement a la seva obra com a part de l'educació sentimental de diverses generacions d'espanyols i americans".

Amb aquest guardó, l'AEM vol reconèixer una obra formada per 32 àlbums, 300 cançons i gairebé sis dècades de trajectòria musical i "la contribució de les seves versions musicals de l'obra de grans poetes en castellà i català, que van popularitzar com mai abans la poesia entre milions de persones als dos costats de l'Atlàntic".

A més de "les seves lletres originals, també en tots dos idiomes, que tenen una extraordinària capacitat expressiva, plena de senzilla bellesa, que ens aconsegueix commoure per la seva proximitat amb les petites coses que, com va escriure Miguel Hernández i va cantar Serrat, són les que tenen a veure amb l'amor, amb la mort i amb la vida."

Després d'anunciar-se la decisió, el cantautor s'ha mostrat "molt agraït" i ha ressaltat que aquest guardó hagi estat concedit pels editors ja que, com ha explicat, "posar música a versos aliens, sobretot quan no pots intercanviar idees amb el poeta, no és fàcil".