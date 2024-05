Joan Lluís Bozzo dirigirà una obra sobre salut mental juvenil al Teatre del Raval

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

El director Joan Lluís Bozzo dirigirà l'obra 'Pots ser tu, puc ser jo', sobre la salut mental en l'adolescència, i que s'estrenarà al Teatre del Raval de Barcelona el pròxim 19 de juny, ha informat la companyia de teatre social Enraona Teatre aquest dilluns en un comunicat.

Bozzo --que és un dels seus impulsors-- dirigirà la companyia Enraona Teatre en el seu primer muntatge, que està estructurat en escenes extretes d'experiències i que expliquen la realitat a quatre veus per dues mares i dues filles adolescents que pateixen una depressió i un trastorn alimentari per diferents causes.

La representació vol fer reflexionar els espectadors sobre la necessitat de "trencar el mur de silenci que aïlla i envolta" qui pateix malalties mentals.