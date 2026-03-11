Joan Gràcia dirigeix 'Trestias' al Teatre Apolo de Barcelona

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
Joan Gràcia, exmembre de la companyia Tricicle, dirigeix al Teatre Apolo de Barcelona l'obra 'Trestias', protagonitzada per Diana Fernández, Diana Pintado i Irene Jódar.
L'espectacle, que es podrà veure els dies 13, 21 i 27 de març, és "desconcertant, nocturn, desinhibit, natural i còmic", amb números lleugers i monòlegs carregats d'ironia, informa el teatre en un comunicat d'aquest dimecres.
Segons Gràcia, 'Trestias' és "la resposta a la necessitat d'un humor intel·ligent fet per dones poderoses i també és un homenatge a la llibertat, al cos i a la necessitat de riure's d'una mateixa mentre balles o cantes com si ningú t'estigués mirant".