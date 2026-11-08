Joan Ferran Serafini evoca en les seves memòries d'infància el 'Barri xinès' de Barcelona on va créixer

BARCELONA 8 nov. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor i exdiputat del Parlament Joan Ferran Serafini ha publicat el llibre 'Un átomo del Barrio Chino. Años de plomo y Cola Cao' (Círculo Rojo Editorial), on evoca les callis del Casc antic de Barcelona on va créixer en els anys del franquisme.
El text parteix del negoci familiar: el Bar Celler Berenguer o 'BBB' del carrer Berenguer el Vell número 6 (al costat del Paral·lel): allà també vivia amb la seva família des que va néixer en els anys 50, encara que també narra que l'especulació urbanística els va fer fora del local per "una summa irrisoria de diners i un pis petit" en un altre lloc.
L'autor va explicant la vida quotidiana, els seus records entranyables, els personatges, els cinemes, bars i botigues, i com ho interpretava tot amb ulls de nen.
EL PRESENT I FUTUR DEL RAVAL
Avui, amb ulls d'adult, Ferran es refereix a l'atenció política que ha rebut el seu barri des que ell va néixer i que avui es coneix com el Raval: "El problema de l'època franquista es podria resumir en un 'laissez faire' sense visió de futur", ha explicat a Europa Press.
Per a ell, la democràcia va trigar massa a "detectar els corrents de fons que anunciaven els nous temps" (els efectes de la crisi econòmica i de la globalització), encara que considera que es va reaccionar a temps i es van emprendre polítiques públiques que molts experts han aplaudit.
Però "fa dècades que els barris del Raval i el Xinès arrosseguen de forma crònica els problemes de la neteja, la seguretat i la droga".
Ferran creu que les diferents administracions han intentat posar remei, però ara s'afegeixen "els problemes de convivència entre cultures i costums de gent vingudes de tot el món".
Entén que no té solució ràpida, sinó que requereix "un treball de fons, molta pedagogia i mitjans", encara que adverteix que la solució no depèn solo d'inversions, perquè fa mancada compromís de les administracions, i també dels agents socials i cívics que es mouen en el teixit ciutadà.
"Sense la complicitat del moviment associatiu i d'entitats, el treball estaria incomplet. El Pla de Barris és una eina magnífica", afegeix.