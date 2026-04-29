Joan Dausà, Rosario i Luz Casal, en el nou Festival Camins de Manresa

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
Els artistes Joan Dausà, Rosario, Sergio Dalma, Luz Casal, la banda Sopa de Cabra i el tribut God Save the Queen actuaran en la primera edició del Festival Camins de Manresa, que se celebrarà del 10 al 18 de juliol.
El festival, que se celebrarà a l'exterior del recinte del Palau Firal, oferirà un gran concert diari i comptarà amb un espai de restauració i gastronomia, informa aquest dimecres en un comunicat.
L'auditori de concerts tindrà un doble format, un amb 2.600 espectadors i un altre mixt amb capacitat per a 4.000 persones, i les entrades es posaran a la venda el 5 de maig al web del festival i el 6 a les taquilles del Kursaal de Manresa.