Joan Dausà publicarà a la primavera el seu nou disc 'Immortals'

BARCELONA 19 nov.
El cantant Joan Dausà publicarà el seu cinquè disc a la primavera i es titularà 'Immortals', ha anunciat aquest dimecres en un vídeo a través de les xarxes socials.
Dausà presentarà el disc en una gira de deu concerts, que s'anunciaran aquest dimecres a les 19 hores, i que volen ser "deu úniques cites per viure moments, justament, immortals, amb una posada en escena a l'altura de les grans ocasions".
El nou projecte de Dausà arribarà després de l'estrena del documental 'Joan Dausà, la gran bogeria', que recull com va aconseguir omplir el Palacio Vistalegre de Madrid cantant en català el 2024.