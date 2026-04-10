Joan Dausà publica 'Immortals': "Cantar en català és un posicionament personal"

BARCELONA, 10 abr. (EUROPA PRESS) -
El cantant Joan Dausà, que aquest divendres publica 'Immortals', ha afirmat que l'art i la cultura s'han d'entendre no necessàriament des de la política, sinó des de la necessitat de l'artista: "Cantar en català és un posicionament personal", ha assegurat.
En una entrevista amb Europa Press, ha apuntat que s'ha de ser honest amb un mateix, i que, de la mateixa manera que un fuster fa la seva feina i pot estar afiliat a un partit polític o participar en un moviment social, és sa que un artista faci el mateix.
"La diferència és que, com que nosaltres tenim aquest altaveu, segurament se'n fa més ressò quan hi ha una implicació social o política, però no s'ha de donar per fet. És l'artista que t'està proposant entrar al seu univers. Si no t'interessa, no hi entris, però no exigeixis", ha reflexionat.
DES DEL SANT JORDI I VISTALEGRE
Dausà ha explicat que 'Immortals' es va començar a gestar després dels concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona i al Palacio de Vistalegre de Madrid, el 2024: "A partir d'aquells dies en els quals vaig ser tan feliç connectant amb la gent, veient que érem una família, cada vegada que escrivia una cançó anava fins allà, a aquell imaginari".
Les experiències d'aquells concerts l'han portat, entre d'altres, a escriure 'Welcome to my party', en què barreja el pop amb una haka pel seu "imaginari de força col·lectiva"; o 'Per una cançó', que obre el disc i narra les històries de persones que es van conèixer per primera vegada aquella nit al Sant Jordi.
El disc compta amb una col·laboració amb Antonio Orozco ('Immortals', que dona nom al disc), amb qui Dausà ja es coneixia d'abans: "Era allò que sempre dius 'Ho hem de fer!', i de vegades doncs passa. Li vaig enviar la cançó que pensava que per a ell encaixaria, i des del principi se'n va enamorar. I m'insistia: 'Ha de ser en català, eh?".
ELS TEMPS TORNEN A CANVIAR
Així mateix, a 'Els temps tornen a canviar', el cantant s'inspira en la pel·lícula 'Un completo desconocido' (2024), en la qual Timothée Chalamet encarna Bob Dylan en els seus inicis: "Quina enveja viure aquell moment en què les coses es podien canviar, i tenies la sensació que podies transformar el món des de l'amor i la cultura!".
"Vaig tenir la necessitat de dir que tant de bo els temps tornin a canviar, però el 'tant de bo' el vaig eliminar, i vaig pensar que els temps tornen a canviar. I vaig adoptar un pensament positiu, i vaig dir si les coses les diem, pot ser que passin. I anem creant un escenari possible", ha dit.
LA COMPOSICIÓ DEL DISC
Dausà cita com a influències Joan Manuel Serrat i Lluís Llach, però també The Divine Comedy, Sigur Rós, Bon Iver i Bruce Springsteen, i explica que totes les temàtiques que apareixen en el disc --el perdó, la resignació, la fi d'un vincle-- són reals, la qual cosa "no vol dir que sigui autobiogràfic".
'Ho podríem intentar', per exemple, neix d'un lloc "molt intern, molt dur, molt trist", i el cantant explica que, en semblar-li tan gèlida, va pensar de fer servir autotune per generar una sensació més robòtica.
Preguntat per si es planteja continuar experimentant amb nous efectes i instruments, malgrat que el so del disc és força clàssic, afirma que no ho descarta: "Tinc 46 anys, en porto 12 de carrera i me'n queden uns quants per davant. Encara podem fer moltes coses".
EL DIRECTE
Dausà estrenarà el directe d''Immortals' a Girona el 25 d'abril, amb les entrades exhaurides, i continuarà amb una gira que passarà per Vic, Lleida, Barcelona, Mallorca, Cambrils i Puigcerdà, entre d'altres.
Assegura que han apujat el nivell d'autoexigència de cara a aquestes noves actuacions, i que han decidit "fer menys concerts amb més pressupost i més recursos" per reproduir la sensació que va viure, novament, al Sant Jordi i a Vistalegre.
'JO MAI MAI'
La cançó de Joan Dausà amb més reproduccions a Spotify, i la que li ha permès dedicar-se a la música, continua sent 'Jo Mai Mai', sobre la qual el cantant expressa "amor i agraïment absoluts, com el Barça a Johan Cruyff".
"Al final, és la cançó que ens permet viure de la música, directament. No sé què hauria passat si no hagués existit 'Jo Mai Mai'", relata, si bé apunta que el públic connecta amb moltes més cançons que aquesta, i no considera que ni tan sols sigui la seva millor cançó.
En retrospectiva, i pensant en els inicis de la seva carrera, Dausà afirma que s'ha adonat que "res és tan important" i que si un projecte ha d'arrelar, acabarà arrelant.
"A aquell Joan dels inicis també li diria que l'èxit no és el que un es pensa que és. L'èxit no és vendre recintes molt grans, ni sentir-te molt elevant en el teu ego. L'èxit és poder fer la vida que tu somies i que la feina pugui ser un complement que et permet viure aquesta vida", ha reflexionat.
LA INDÚSTRIA
Mirant al panorama musical en català, Dausà celebra que hi hagi "tantes propostes tan diverses i tan riques", perquè això genera indústria i permet que hi hagi un autoconsum a Catalunya que permeti, cada vegada més, que la gent visqui de la música.
L'artista ha lamentat que hi hagi molta precarietat en la indústria, però assenyala que també cal creure-s'ho: "Cal entendre que formes part d'una indústria i, per tant, com qualsevol altre que vol viure de la seva feina, de vegades toca arremangar-se i no només fer cadires, sinó fer saber a la gent que fas cadires, i que potser són cadires diferents de la resta".
"Al final ens hem de desacomplexar, això és una indústria. Som un producte. Cultural, artístic, però som un producte. Si ens ho creiem cada vegada més, com a mercat creixerem, i individualment podrem viure de la música", ha afegit.
UNA FEINA D'"OFICINA"
Dausà, que es reconeix com un privilegiat per poder viure de la música, assegura que el 90% de la seva feina és d'oficina, incloent compondre i gravar: "Jo ho entenc com una feina més i em sento un afortunat, però també prioritzo la vida a la feina. Per molt creatiu que siguis, no et flipis, que estàs pencant com qualsevol altre".
No obstant això, apunta que quan fa concerts, o la gent l'atura pel carrer per explicar-li la seva relació amb les seves cançons, és quan s'adona que "allò transcendeix".