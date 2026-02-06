Joan Dausà presenta 'Welcome to my party', primer avançament del seu nou disc

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
Joan Dausà ha publicat aquest divendres 'Welcome to my party' --primer avançament del disc 'Immortals', que es publicarà el 10 d'abril--, en el qual combina el seu estil pop característic amb els ritmes d'una haka maori.
La cançó és una "declaració d'intencions" del cantant català, que vol representar l'energia grupal, de força i de celebració amb la qual esperen viure la gira de presentació del disc, informa Promo Arts Music en un comunicat.
El 'tour' començarà el 25 d'abril a Girona i passarà per Vic, Lleida, Barcelona, Alcúdia (Mallorca), la Bisbal d'Empordà, Santa Susanna, Cambrils i Puigcerdà.