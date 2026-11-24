BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El cantant Joan Dausà ha anunciat que actuarà el 18 de desembre del 2027 al Zénith-La Villette de París, recinte que proposa omplir amb 7.000 persones en 'La Gran Bogeria 3' i que serà el tancament de la seva nova gira, ha informat aquest dimarts a les xarxes socials.
Dausà s'ha marcat com a repte una nova bogeria després d'omplir el Palau Sant Jordi i aconseguir el cartell de tot venut al Palacio Vistalegre de Madrid, davant 11.000 persones, "en el concert en català més multitudinari a la capital d'Espanya des dels anys 80".
Ara, Dausà vol omplir el Zénith París-La Villette i recorda que "cap artista que canta íntegrament en català ha aconseguit mai omplir un recinte amb un aforament tan gran a la capital francesa", i les entrades es posen a la venda dimecres a les 19 hores al web de l'artista i de la sala.
El cantant ha dit que li encanta París i que pot ser meravellós fer-hi una bogeria amb el públic i viure una història per recordar sempre en una sala tan especial com la Zénith-La Villette: "En espera que la gent es continuï tornant boja amb nosaltres i viatjar junts cap a París i passar-nos-ho fantàsticament bé".
L'espai té una disposició circular que facilita la celebració de concerts de gran format i alhora propers i el concert de Dausà suposarà el final de 'La Gira Feliç' que el cantant oferirà el 2027, que inclourà una desena de concerts i arrencarà al Festival Observa de Sabadell (Barcelona) el 28 de maig.