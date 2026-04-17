JetBlue connecta Boston i Barcelona amb un nou servei de temporada d'estiu

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
L'aerolínia JetBlue ha presentat aquest divendres un nou servei de temporada d'estiu que connecta el Boston Logan International Airport (BOS), a Nova Anglaterra (Estats Units), i l'Aeroport de Barcelona.
Aquesta ruta amplia els vols transatlàntics de JetBlue i consolida la posició de Boston com "una important porta d'entrada" a Europa, informa la companyia en un comunicat.
El president de JetBlue, Marty St.George, ha afirmat que els entusiasma presentar aquest primer servei a Catalunya: "Connectant dos centres globals dinàmics i ampliant el nostre abast internacional".
La cap de l'Oficina de Gestió de l'Aeroport de Barcelona, Vanessa Requena, ha declarat que "aquesta nova ruta reforça els lligams econòmics, acadèmics i culturals entre les dues ciutats i respon a una forta demanda", amb més d'1,5 milions de passatgers indirectes que viatgen entre els Estats Units i Barcelona, incloent més de 59.000 entre Boston i Barcelona el 2025.
Barcelona esdevé la segona destinació de JetBlue a Espanya, després de l'estrena del seu servei a Madrid l'any passat, i és la setena ciutat europea a la qual presta servei l'aerolínia, que oferirà un servei de temporada entre Boston i Milà (Itàlia) l'11 de maig.
Amb la incorporació de Barcelona i el pròxim servei a Milà, JetBlue operarà fins a nou vols diaris sense escales entre Boston i Europa aquest estiu.