Jesús Gálvez, nou director de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

TARRAGONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
El metge especialista en medicina familiar i comunitària Jesús Gálvez ha assumit aquest dimecres el càrrec com a nou director de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, en substitució de Llorenç Mairal, que es jubila.
Gálvez ha exercit com a director mèdic de l'Hospital Joan XXIII els darrers dos anys; entre 2021 i 2024 va ser director d'operacions assistencials del Complex Hospitalari Universitari Moisès Broggi; i també ha estat metge adjunt i coordinador del procés d'Urgències al Joan XXIII, informa l'hospital en un comunicat.
D'altra banda, es destaca Mairal, metge especialista en medicina nuclear, com "una figura clau" en l'evolució recent del centre i que durant el seu mandat l'hospital ha crescut en capacitat assistencial i ha reforçat serveis i dispositius.