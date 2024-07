Jesuïtes Catalunya registra 145 denúncies per abusos sexuals des del 1948

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

Jesuïtes Catalunya ha registrat 145 denúncies per abusos sexuals dins la institució des del 1948 comesos per 29 religiosos i 15 laics i, "amb la voluntat de trencar el silenci", el delegat i portaveu de la institució a Catalunya, Pau Vidal SJ, ha llegit en veu alta el nom de 14 dels victimaris, aquells sobre els quals s'ha obert un procés judicial ordinari o canònic.

Així ho han fet aquest dijous durant una roda de premsa en la qual els representants de la institució, acompanyats de l'advocat Joan Roca, l'advocada i especialista en mediació i resolució de conflictes Irma Rognoni i la psicòloga i responsable de relacions institucionals de la Fundació Vicki Bernadet Pilar Polo, han presentat els resultats de l'anàlisi sobre els abusos.

L'informe inclou els abusos comesos a escoles i altres institucions de la companyia a Catalunya i s'ha elaborat amb la col·laboració del bufet d'advocats RocaJunyent i en coordinació amb altres professionals i entitats externes.

Vidal ha expressat que fins ara no havien donat noms, però aquest dijous, han volgut fer pública la identitat de 14 autors dels abusos, entre els quals destaquen Lluís Tor, amb 25 denúncies, i Francesc Peris, amb 24 denúncies.

ELS NOMS

La llista la completen Albert Tarés Montserrat (mort amb una sentència penal condemnatòria), Amado Ardid Galve (amb 6 denúncies), Antonio Morè de Mora (2 denúncies), Pere Sala Sust (3 denúncies), Robert Pascual Martín (2 denúncies), Antoni Roigé Martí (1 denúncia), Francesc Roma Padrosa (7 denúncies), José Soler Mataix (1 denúncia), Emilio Benedetti Kalitowski (mort amb 14 denúncies), José Boter Clavell (mort amb 2 denúncies), José Climent García (mort amb 8 denúncies) i Eudald García Cots (mort amb 5 denúncies).

La decisió de fer públics els noms és el primer dels 7 compromisos que la companyia assumeix a Catalunya per reparar les víctimes i evitar que aquests fets es puguin tornar a produir.

El segon passa per posar en coneixement de la Fiscalia 6 casos que encara no estarien prescrits i comprometre's a que, a partir d'ara, tota denúncia que els arribi "es posi en coneixement del ministeri fiscal", ha expressat el portaveu en relació amb fets ocorreguts en el passat.

Així mateix, la companyia comptarà amb l'assessorament de l'Associació Betània, que s'afegeix a la col·laboració de la Fundació Vicky Bernadet, amb la qual Jesuïtes Catalunya treballa estretament en la formació del personal i l'elaboració de protocols des de l'any 2012 i que se centrarà en la reparació global de les víctimes i els processos de justícia restaurativa.

Jesuïtes Catalunya revisarà el sistema de reparació econòmica a les víctimes i, en relació amb els victimaris vius, quan els casos ja no tinguin recorregut per la via de la justícia ordinària (la majoria dels casos no en tenen per la mort de l'agressor o perquè han prescrit) es comprometen a obrir processos canònics que impliquen un seguiment i tractament psicològic i psiquiàtric.

També han afirmat que es presentaran com a acusació particular en els processos judicials, no per defensar la institució sinó per acompanyar les víctimes.

En últim lloc, afirmen que "la investigació no pot concloure que jurídicament hi hagi hagut encobriment per part de la companyia" tot i que reconeix que hi pot haver una clara omissió del dret a l'ajut de les víctimes i s'ha escudat en una cultura organitzacional errònia en el passat.

ELS CENTRES AMB MÉS DENÚNCIES

Per centres, Vidal ha expressat que "és rellevant i significatiu" la xifra que acumulen les escoles de Sant Ignasi, a Sarrià, i de Casp, a l'Eixample, ja que 8 de cada 10 víctimes hi estudiaven i 7 de cada 10 religiosos que van cometre abusos eren d'aquestes escoles.

El motiu, ha expressat el portaveu, no rau només en el fet que siguin les escoles més grans i més antigues, per les quals han passat més religiosos, sinó també pel "prestigi, l'autoritat, el silenci i el tabú, que van ser part de la cultura organitzacional".

"L'abús de poder estava, per desgràcia, al centre de la institució, que va permetre abusos de consciència", ha afirmat Vidal, que ha expressat que Casp acumula 58 denúncies contra 11 jesuïtes i exjesuïtes i un laic, 60 en el cas de Sant Ignasi de Sarrià, 10 contra jesuïtes o exjesuïtes i 4 laics.

137 EREN MENORS

Per sexe, 64 de les víctimes són homes, 76 són dones i 5 no s'han pogut identificar, ja que 91 víctimes han estat identificades i la resta d'afectats han presentat la denúncia de manera anònima.

Quant a edats, 137 eren menors d'edat en el moment dels fets i 8 ja eren adults.

De les denúncies amb víctimes identificables, 81 són per abusos a les escoles de Jesuïtes Catalunya i 10 en altres àmbits, com el pastoral o l'acompanyament espiritual.

"Demanem disculpes i assumim la nostra responsabilitat moral", ha expressat Vidal, que ha assegurat que encara que en la majoria dels casos no tinguin recorregut penal per la prescripció o mort del victimari, volen assumir els fets, reconèixer les víctimes i reparar-les.

ELS TRASLLATS A BOLÍVIA

En ser preguntat Enric Puiggrós SJ, superior provincial de la Companyia de Jesús a Espanya, sobre els presumptes abusos sexuals de Francesc Roma a Bolívia, Pau Vidal SJ ha pres la paraula al·legant que ell és el portaveu de la institució i ha expressat que "el que hagi passat en altres entorns no és especialment rellevant", ja que l'estudi se centra en els casos ocorreguts a Catalunya.

LES VÍCTIMES, A FORA

Jesuïtes Catalunya ha impedit que les víctimes d'abusos sexuals que s'han concentrat davant la seu situada al carrer Roger de Llúria de Barcelona accedeixin a la roda de premsa.

El responsable de comunicació del centre ha al·legat que la convocatòria d'aquest dijous, fixada a les 10 hores, estava dirigida únicament als periodistes i quan les víctimes han arribat a l'hora prevista --la presentació s'ha endarrerit mitja hora--, no han pogut accedir a la sala on es presentava l'informe.

Les víctimes han repartit fulletons i han expressat malestar per la decisió d'impedir-los l'entrada: "No ens van demanar perdó mai", ha manifestat una d'elles, Laura Calzada, que ha afegit que la societat ha vist que els Jesuïtes tenen un problema enorme i que no es preocupen per reparar les víctimes.

"Humilitat, reparació i prou teatre, que és el que avui estan fent aquí: un informe fantàstic pagat per una empresa privada perquè digui que hi va haver casos mal fets", ha continuat Calzada, que ha afegit que, malgrat demanar perdó a les víctimes no els serveix.

"Volem saber com repararan les víctimes i com s'apartaran de la societat, perquè no té sentit que estiguin a prop de nens i de l'educació", ha continuat Calzada.

Jordi de la Mata, víctima d'agressió sexual al col·legi dels Jesuïtes de Sarrià, ha dit estar indignat per haver-se quedat al carrer i ha lamentat que es tracti d'un informe unilateral: "L'ajuda no s'imposa, l'ajuda es dona i per això cal preguntar a l'altra part què necessita, així que això és una imatge per a la galeria".